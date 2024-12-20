شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية اليوم فى دورى الكرة النسائية.. الأهلى مع بالم هيلز والزمالك والجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل في الثانية والنصف عصر اليوم الجمعة، منافسات الجولة الثالثة عشرة من دورى الكرة النسائية، بـ6 مواجهات قوية بين بالم هيلز مع الأهلى، مسار مع زد، والجونة مع الزمالك، وبيراميدز مع المقاولون العرب، والاتحاد السكندرى مع مودرن سبورت، واتحاد بسيون مع المعادى واليخت.

ويحل النادى الأهلى متصدر ترتيب دورى الكرة النسائية برصيد 30 نقطة، ضيفا ثقيلا على بالم هيلز القابع في المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، في مباراة سهلة نسبيا للمارد الأحمر الذى نجح في تحقيق الفوز 10 مباريات وخسر واحدة فقط أمام مسار، سجلت لاعباته 46 هدفا واستقبلت شباكهن 5 أهداف، بينما بالم هيلز اكتفى بفوز وحيد و3 تعادلات والخسارة في 6 مباريات.

ويلتقى فريق زد مع مسار في قمة هذه الجولة، حيث يحتل زد المركز الثانى برصيد 25 نقطة أمام مسار الذى يمتلك 24 نقطة في المركز الرابع، وستكون المباراة بمثابة 6 نقاط نظرا لتقارب الفريقين في الدورى، خاصة أن مسار لا يعرف سوى الفوز حتى الآن في كل المباريات التي خاضها، بينما تعرض زد للهزيمة في مباراتين وتعادل مباراة وفاز في 8 مواجهات.

ويحل الزمالك صاحب المركز السادس برصيد 21 نقطة من 9 مباريات لعبها، فاز في 7 مناسبات وخسر مباراتين، ضيفا على الجونة صاحب المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و6 هزائم.

وفى نفس التوقيت يلتقى بيراميدز "العاشر" مع المقاولون العرب "الثامن"، والاتحاد السكندرى "الأخير" مع مودرن سبورت "السابع"، واتحاد بسيون "السادس عشر" مع المعادى واليخت "الرابع عشر".