شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فلسطين في بولندا يدعو لتحرك دولي لدعم حل الدولتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سفير فلسطين لدى بولندا، محمود خليفة، إلى تحرك دولي قوي من أجل دعم حل الدولتين لإنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.



وأكد خليفة - في تصريحات نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية، اليوم الخميس أن هناك حاجة ملحة إلى الحصول على مساعدات إنسانية وخاصة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أهمية التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع المستمر منذ عقود.. مشددا على ضرورة تدخل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وغيرها من أجل إحياء حل الدولتين.



وسلط خليفة الضوء على الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية وخاصة في الضفة الغربية، حيث زاد عدد المستوطنات الإسرائيلية خلال الثلاثين عاما الماضية.. مشيرا إلى أن هذه المستوطنات ساهمت في زيادة حدة التوترات.



ودعا سفير فلسطين لدى بولندا إلى التضامن الدولي وبذل الجهود من أجل إنهاء الصراع.