شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح ثاني مقهى.. "جازين" تحتفي بالبن السعودي في العُلا والان نبدء بالتفاصيل



ويستهدف الافتتاح الذي يُعد الموقع الأول للعلامة التجارية خارج الرياض، تزويد زوار مواقعها التراثية بتجربة متكاملة تستعرض تقاليد البن السعودي الأصيل المتوارثة منذ قرون في المملكة.

الشركة السعودية للقهوة وسيعمل مركز التجربة على تعريف الزوار بكيفية زراعة حبوب البن وتحميصها، فضلًا عن تقديم مجموعة متنوعة من قهوة "جازين" وذلك على خلفية المشهد الطبيعي الخلاب الذي تشتهر به العُلا، باعتبارها وجهة ثقافية وسياحية وتراثية متفرّدة في المملكة العربية السعودية.



وقال مدير التسويق في الشركة السعودية للقهوة، محمد زيني: "تسعدنا مشاركة هذه الرحلة مع الزوار من جميع أنحاء المملكة والعالم، حيث تُعد العلا وجهة مثالية لاحتفاء "جازين" بتراث القهوة في شبه الجزيرة العربية .

القهوة السعودية وأضاف: "يأتي اختيار العُلا، امتدادًا للمكانة التاريخية للقهوة السعودية، وحضورها الأصيل في ثقافة المملكة، حيث تُعد العُلا وجهة سياحية عالمية يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف ما تتمتع به من تاريخٍ عريق وطبيعةٍ متفرّدة، تتنوع بين تكويناتها الصخرية وكنوزها التاريخية مثل موقع "الحِجر الأثري"، الذي يُعد أول موقع في السعودية يُدرَج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يتزامن افتتاح مقهى ومركز تجربة "جازين" مع انطلاق مهرجان "شتاء طنطورة" لهذا العام".



يذكر أن "جازين" التي أُطلقت في عام 2023م، هي علامة تجارية متخصصة في القهوة تستهدف دعم وتطوير قطاع القهوة السعودي، بدءًا من الزراعة ووصولًا إلى المنتج النهائي، من خلال تمكين جميع الجهات الفاعلة عبر كامل سلسلة القيمة، لتحقيق الهدف المتمثل في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر وجهات القهوة المتكاملة في العالم، وتأمين الاكتفاء الذاتي للصناعة المحلية في المستقبل، ومشاركة رموز الثقافة السعودية مع العالم.

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية للقهوة، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة عن افتتاح ثاني مقهى ومركز تجربة لعلامتها التجارية الأولى للقهوة المتخصصة "جازين"، في البلدة القديمة بمحافظة العُلا.ويستهدف الافتتاح الذي يُعد الموقع الأول للعلامة التجارية خارج الرياض، تزويد زوار مواقعها التراثية بتجربة متكاملة تستعرض تقاليد البن السعودي الأصيل المتوارثة منذ قرون في المملكة.وسيعمل مركز التجربة على تعريف الزوار بكيفية زراعة حبوب البن وتحميصها، فضلًا عن تقديم مجموعة متنوعة من قهوة "جازين" وذلك على خلفية المشهد الطبيعي الخلاب الذي تشتهر به العُلا، باعتبارها وجهة ثقافية وسياحية وتراثية متفرّدة في المملكة العربية السعودية.وقال مدير التسويق في الشركة السعودية للقهوة، محمد زيني: "تسعدنا مشاركة هذه الرحلة مع الزوار من جميع أنحاء المملكة والعالم، حيث تُعد العلا وجهة مثالية لاحتفاء "جازين" بتراث القهوة في شبه الجزيرة العربية .وأضاف: "يأتي اختيار العُلا، امتدادًا للمكانة التاريخية للقهوة السعودية، وحضورها الأصيل في ثقافة المملكة، حيث تُعد العُلا وجهة سياحية عالمية يقصدها الزوار من جميع أنحاء العالم لاستكشاف ما تتمتع به من تاريخٍ عريق وطبيعةٍ متفرّدة، تتنوع بين تكويناتها الصخرية وكنوزها التاريخية مثل موقع "الحِجر الأثري"، الذي يُعد أول موقع في السعودية يُدرَج ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث يتزامن افتتاح مقهى ومركز تجربة "جازين" مع انطلاق مهرجان "شتاء طنطورة" لهذا العام".يذكر أن "جازين" التي أُطلقت في عام 2023م، هي علامة تجارية متخصصة في القهوة تستهدف دعم وتطوير قطاع القهوة السعودي، بدءًا من الزراعة ووصولًا إلى المنتج النهائي، من خلال تمكين جميع الجهات الفاعلة عبر كامل سلسلة القيمة، لتحقيق الهدف المتمثل في تحويل المملكة إلى واحدة من أكبر وجهات القهوة المتكاملة في العالم، وتأمين الاكتفاء الذاتي للصناعة المحلية في المستقبل، ومشاركة رموز الثقافة السعودية مع العالم.