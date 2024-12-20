الجزيرة: اشتباكات مسلحة واقتحامات إسرائيلية واسعة بالضفة الغربية

افادت قناة الجزيرة بأن "مقاومين فلسطينيين اشتبكوا في عدة مواقع مع قوات الجيش الإسرائيلي التي نفذت اقتحامات واسعة في الضفة الغربية". واندلعت اشتباكات في مخيم بلاطة بنابلس وبلدة السيلة الحارثية في جنين شمالي الضفة. في غضون ذلك، اقتحمت قوات إسرائيلية مجددا فجر اليوم نابلس ومخيم بلاطة الواقع شرق المدينة. كما اقتحمت قوات اسرائيلية قرية روجيب شرق نابلس، ودهمت منزل قائد كتيبة بلاطة عبادة رواجبة واعتقلت والده ووالدته وشقيقه.

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