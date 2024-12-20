شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يأمل فى مواصلة الانتفاضة أمام زد اليوم بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق فاركو في الثامنة مساء اليوم الجمعة، فريق زد على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

يدخل فريق فاركو المباراة بمعنويات عالية، خاصة فى ظل العروض القوية التي يقدمها تحت قيادة أحمد خطاب، ويبحث فاركو عن تحقيق الفوز الثالث على التوالي في بطولة الدورى بعد الفوز على إنبى وبتروجت في الجولتين الماضيتين، وطالب خطاب اللاعبين بضرورة مواصلة الأداء والنتائج الإيجابية لمحاولة اقتحام المربع الذهبى، محذرا من خطورة فريق زد الذى يسعى لتحقيق فوزه الأول.

يحتل فريق فاركو المركز السادس برصيد 7 نقاط، جمعها من 4 مباريات، فاز في مباراتين وتعادل في لقاء وخسر مثله، سجل لاعبو فاركو 6 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، طالب مجدى عبد العاطى المدير الفني لفريق زد، لاعبيه بالقتال وبذل أقصى جهد من أجل تحقيق الفوز الأول والثلاث نقاط لتحسين وضع الفريق في الجدول، كما شدد على ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمى فاركو من أجل منعهم من الوصول لمرمى على لطفى، مطالبا ثلاثى الهجوم بضرورة استغلال الفرص أمام المرمى وترجمتها لأهداف.

يحتل فريق زد المركز التاسع برصيد 5 نقاط، جمعها من 4 مباريات، حيث فاز في مباراة وتعادل في مواجهتين وخسر لقاء سجل لاعبو زد هدفين واستقبلت شباكهم هدفا.