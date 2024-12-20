مدير مدرسة الكلمة مار أنطونيوس زغرتا ترأس ذبيحة إلهية بمناسبة عيد الميلاد

احتفل مدير مدرسة الكلمة مار أنطونيوس زغرتا، الأب اسطفان فرنسيس، بالذّبيحة الإلهيّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مقدّمًا الصّلاة على نيّة التّلاميذ وأهلهم، والمعلّمين والموظّفين في المدرسة.
وأعرب في عظته، عن أمله في أن "يكون ميلاد طفل المغارة سنحة أمل ورجاء ومحبّة"، متعمّقًا بالمعنى الحقيقيّ للعيد، ولاسيّما "القيم الّتي يجسّدها: المحبّة، الفرح، مساعدة الضّعيف، والمودّة". كما أثنى على "أداء التّلاميذ ومحافظتهم على قيمة التّهذيب، الالتزام، الاحترام، مساعدة الغير، وعمل الخير".
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