شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيرى لـ مواهب كابيتانو: المهاجم لازم يكون أكثر اللاعبين حيوية ونشاطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم التونسى سيف الجزيرى، مهاجم نادى الزمالك، نصائح غالية لمواهب كابيتانو مصر خاصة المهاجمين والمدافعين من أجل أن يكونوا أفضل في المستقبل.

وقال سيف الجزيرى لمواهب كابيتانو مصر: "المفروض المهاجم يكون أكثر اللاعبين في الملعب حيوية ونشاط، وميستسلمش لرقابة المدافعين من أجل استغلال الفرص، وكمان المدافع لازم يكون وقفته بجانب المهاجم لكى يكشف التمريرة ويكون مستعدا للركض خلف المهاجم في أي وقت.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.