شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعيد دانا شوقى من الزمالك لصفوف فريق الكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن مسئولي النادي الأهلي من التعاقد مع دانا شوقي لاعبة الكرة الطائرة بنادى الزمالك والذي سبق لها وأن لعبت في صفوف الأحمر قبل انتقالها للأبيض في وقت سابق.

ووقعت دانا شوقي لاعبة الكرة الطائرة بعقد يمتد لـ4 سنوات قادمة.

ويأتي التعاقد مع دانا شوقي أبرز نجمات اللعبة، حيث شاركت في العديد من البطولات على المستوى المحلى والدولي، بالإضافة إلى حصدها العديد من الألقاب والجوائز كونها من أفضل اللاعبات في مركزها داخل مصر.