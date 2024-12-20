شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة بيراميدز غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile، التي ستقام على استاد الإسماعيلية.

وجاءت قائمة الإسماعيلى كالتالى..

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال

الدفاع: محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، حاتم سكر

الوسط: عماد حمدى، هشام محمد، محمد حسن، محمد بيومى، محمد عبد السميع، عبد الله السعيد، عبد الرحمن الدح، محمد خطارى، عمر القط، على الملوانى، إبراهيم عبد العال، مروان حمدى، إيريك تراورى

الهجوم: نادر فرج، خالد النبريصى، محمد زيدان

وتعد مباراة السبت الثامنة عشرة بين الفريقين، حيث تقابل الإسماعيلى مع بيراميدز في 17 لقاء سابقا، ونجح الإسماعيلى في الفوز بـ4 لقاءات، بينما حسم بيراميدز 10 مباريات لصالحه، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 5 أهداف.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الرابع عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.