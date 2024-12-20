شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى يغيب عن بيراميدز أسبوعين بسبب العضلة الضامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغيب رمضان صبحى لاعب بيراميدز ، عن صفوف فريقه خلال مواجهة الإسماعيلى المقرر لها في الثامنة من مساء السبت على استاد الإسماعيلية في إطار مواجهات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض رمضان صبحى لإصابة فى العضلة الضامة، وكشف مصدر فى بيراميدز أن اللاعب يحتاج لفترة تأهيل تصل لمدة أسبوعين حتى يتمكن من العودة للمشاركة فى التدريبات الجماعية.

وكان الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، كشف عن غيابات فريق الكرة والإصابات في مباراة الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

أوضح المنيري أن استبعاد رمضان صبحي جاء بسبب معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الضامة، ويتم تجهيزه حاليا للعودة قريبا.

وكشف المنيري عن أن استبعاد مهند لاشين من اللقاء بسبب معاناة لاعب الوسط من جزع في الركبة، ويخضع حاليا للتأهيل.

ويغيب كذلك محمود دونجا لاعب الوسط بسبب إصابة على مستوى الركبة، ويتم حاليا تقييم حالته الطبية لتحديد المرحلة المقبلة من برنامجه العلاجي.

ويغيب كذلك الثنائي يوسف أوباما وبلاتي توريه عن لقاء الإسماعيلي، رغم عودتهما من الإصابة حيث كان يعاني أوباما من رشح في الركبة، ويعاني بلاتي من مزق في الخلفية، وعاد الثنائي للتدريبات الجماعية، وجاء استبعادهما حتى اكتمال اللياقة البدنية.

يذكر أن بيراميدز يفتقد كذلك لجهود المدافع محمود مرعي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.