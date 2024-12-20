شكرا لقرائتكم خبر عن آدم محمود مجدى يتوج بالميدالية الذهبية فى بطولة الجمهورية للجمباز الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُوّج آدم محمود مجدي، لاعب نادي الصيد، بالميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية للجمباز الفني تحت 11 عاما، والتي أقيمت بصالة نادي مدينة نصر، وحصل على المستوى الأول.

وحقق لاعبو الجمباز الفنى بنادى الصيد 9 ميدالية متنوعة بواقع 6 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية بالبطولة التى أسفرت نتائجها عن الآتى:

اللاعب آدم محمود مجدي: المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب ادم احمد محمد : المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب زين الدين محمد : المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب ريان طارق : المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب يوسف عمرو : المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب يوسف ابو بكر : المستوى الأول والميدالية الذهبية.

اللاعب موسي معتز : المستوى الثاني والميدالية الفضية.

اللاعب زين عمرو : المستوى الثاني والميدالية الفضية.

اللاعب عمر ايهاب: المستوى الثاني والميدالية الفضية.

وتم توجيه الشكر إلى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عبد الرحمن صبحي، ومدربه محمود أبو شادي، على الجهد المبذول معه طوال الفترة الماضية، مما ساهم على حصده للميدالية الذهبية والمركز الأول.

ويتكون الجهاز الفني والإدارى من عبد الرحمن صبحي رئيس جهاز الجمباز بنادي الصيد المصري، وشريف جودت المدرب العام لقطاع الرجال، ومحمود أبو شادي مدرب الفريق، وأيمن سعيد: المدير الإداري.

وشهدت البطولة حضورا كبيرا لأسر اللاعبين الذين شجعوا اللاعبين من المدرجات، وسط فرحة وسعادة كبيرة وأجواء احتفالية، وإشادة بمستوى التنظيم في البطولة، كما وجهوا الشكر للمدربين أعضاء الجهاز الفني على جهوده الكبيرة مع اللاعبين وتجهيزهم بشكل متميز وإعدادهم وتأهيلهم للبطولة.



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