شكرا لقرائتكم خبر عن زد يفوز على فاركو 2-1 بدورى NILE .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق زد الفوز على نظيره فاركو بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما منذ قليل على ستاد المكس منذ قليل ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE ".

أحرز أهداف زد كلا من عبد الرحمن البانوبى وشادى حسين فى الدقيقتين 7 و 71، بينما سجل أحمد شريف هدف فريق فاركو الوحيد فى الدقيقة 35.

بهذة النتيجة ارتفع رصيد فريق زد الى النقطة 8 محتلا المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز " دورى NILE " بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة 7 محتلا المركز الثامن.

وشهدت أحداث اللقاء سجال بين لاعبو الفريقين وإهدار العديد من الفرص المحققة للتهديف ولكن الأخطاء الفردية حسمت اللقاء لفريق زد بسبب أستغلال بعض الفرص للفوز باللقاء وحصد الثلاث نقاط.

وخاض فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب المباراة بتشكيل يضم كل من :

حراسة المرمى: محمد سعيد "شيكا".

خط الدفاع: عزمي غوما، أحمد عوض، ياسين السيد، جيفرسون إنكادا.

خط الوسط: محمود عماد، محمود جهاد، محمد فخري، وليد علي.

خط الهجوم: أحمد شريف، عمرو ناصر

بينما يضم تشكيل فريق زد بقيادة مجدي عبد العاطي :

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: أحمد سيد عبد النبي، أحمد طارق، مصطفى العش، محمد أشرف.

خط الوسط: حمدي علاء، أحمد الصغيري، ماتا ماجاسا.

خط الهجوم: عبد الرحمن البانوبي، ديلسون كاموني، مصطفى سعد.