شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مصطفى بعد الفوز علي مودرن سبورت : التوفيق كان غائباً في المباريات الماضية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الاهلى عن سعادته عقب الفوز على مودرن سبورت وحصد الثلاث نقاط في بطولة الدوري ، قائلا "حققنا فوزًا مهمًا على فريق قوى ومنظم واقتنص ثلاث نقاط غالية تجعله يتقدم خطوات مهمة في جدول الترتيب ولايزال أمامه المزيد من العمل".

وأوضح طارق مصطفى خلال تصريحات صحافية عقب المباراة قائلا " جميع اللاعبين قاتلوا من أجل تحقيق الإنتصار ونفذوا التعليمات الفنية للخروج بنقاط المباراة، التوفيق كان غائبا عن الفريق خلال المواجهات الماضية وكنا نستحق الفوز في العديد من المباريات وأتقدم بالشكر للواء أشرف نصار رئيس مجلس ادارة نادي البنك الأهلى والسادة أعضاء المجلس والمشرف العام على الكرة وذلك للدعم الكبير والمساندة الرائعة للفريق".

وأختتم طارق مصطفى حديثة قائلا "لا مجال للراحة وسنعود للتدريبات غدا استعداداً لمواجهة سيراميكا المقبلة".

وحقق فريق البنك الاهلى الفوز على نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي جمعتهم منذ قليل على ستاد القاهرة الدولى ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وتمكن أسامة فيصل من تسجيل هدف اللقاء الوحيد لفريق البنك الاهلى بمرمى مودرن سبورت في الدقيقة 44 من علامة الجزاء عقب احتسابها من قبل الحكم محمد معروف بعد الرجوع إلى تقنية الفار.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الاهلى للنقطة 5 محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" بينما توقف رصيد مودرن سبورت عند النقطة 3 محتلا المركز قبل الأخير.