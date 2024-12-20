شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد الجزائرى يتدرب على ملاعب الأهلى فى مدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق شباب بلوزداد الجزائري مرانه الأول على ملعب الاهلي بفرع النادي مدينة نصر، استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الثالثة لمباريات دورى أبطال أفريقيا.



شباب بلوزداد الجزائرى

ووصلت بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائرى إلى مدينة القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الثالثة لمباريات دورى أبطال أفريقيا.

يقام لقاء الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من فعاليات دور المجموعات لـ دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل باستاد القاهرة والتي تأجلت بسبب خوض الأهلي مباراة نصف النهائي أمام باتشوكا المكسيكي في بطولة الأنتر كونتننتال التي أقيمت بقطر السبت الماضي.



شباب بلوزداد

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا عبر التردد الأرضي بينما تنقل قنوات بي إن سبورتس المباراة فضائيا حصريا بناء علي العقد المبرم بين القناة القطرية والاتحاد الإفريقي "الكاف" .

الجهاز الفني للأهلي طالب اللاعبين بالتركيز في المباراة نظرا لأهميتها وتحقيق النقاط الثلاثة من أجل صدارة المجموعة قبل مباراة الفريقين في يناير المقبل بالجزائر خاصة أن أي نتيجة سلبية قد تؤثر علي طموح الفريق في تصدر المجموعة.