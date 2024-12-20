عناصر الدفاع المدني انقذوا 60 مواطناً محتجزين داخل 15 آلية بسبب تراكم الثلوج على طريق عيناتا - الأرز

تمكن عناصر من الدفاع المدني، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، خلال فترة بعد الظهر، من إنقاذ 60 مواطناً احتجزتهم الثلوج داخل شاحناتهم وسياراتهم على طريق عيناتا - الأرز.

وقد حرص العناصر على التأكد من انهم بصحة جيدة وسحب سياراتهم، 15 آلية بين سيارات وشاحنات، الى حيث يمكنهم متابعة سيرهم بآمان.

هذا وكانت المديرية العامة للدفاع المدني قد أصدرت بياناً حذرت فيه المواطنين من سلوك هذا الطريق حرصا على سلامتهم.

كما أن الجهات الأمنية المختصة قد عملت على اقفال الطريق من الاتجاهين منعاً لوقوع اي طارئ، لذا يطلب من المواطنين عدم سلوك طريق عيناتا - الأرز نهائياً.