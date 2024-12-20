شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الجزائري ونائب وزير الخارجية الروسي يبحثان التطورات بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، الخميس، مع الممثل الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا، ونائب وزير الشؤون الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، تطورات الأوضاع في منطقة الساحل الصحراوي والمستجدات في الشرق الأوسط؛ لاسيما في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة.



ووفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، أعرب الجانبان، خلال اللقاء، عن ارتياحهما للنتائج الإيجابية التي تم إحرازها في إطار تجسيد القرارات التي تم اتخاذها خلال زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجزائر عبد المجيد تبون إلى روسيا شهر يونيو 2023.



ومن جانب آخر، استقبل رئيس الجزائر عبد المجيد تبون، اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، نائب وزير الشؤون الخارجية والممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوجدانوف، ونائب وزير الدفاع الروسي إيونوس بيك إيفيكوروف، حسب ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية الجزائرية.