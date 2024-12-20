شكرا لمتابعة خبر عن المسند: غدًا آخر يوم في فصل ⁧‫الخريف‬⁩ وبعد غد الانقلاب الشتوي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقًا”، عبدالله المسند، أن اليوم يوافق دخول طالع القلب وهو نجم نير أحمر اللون يقع بين نجمين صغيرين، يقال لهما النياط ويعتبر القلب ألمع نجوم برج العقرب وهو ثاني نجوم المربعانية .

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على منصة إكس:” قالت العرب، إذا طلع القلب جاء الشتاء كالكلب وصار أهل البوادي في كرب، ومازال الليل يأخذ من حصة النهار بمقدار 3 ثوان والزيادة تتوقف يوم غد.”

‏وأضاف:” غداً آخر يوم في فصل ⁧‫الخريف‬⁩ و بلغ طوله 90 يوماً، وبعد غد الانقلاب الشتوي، وتعامد الشمس على مدار الجدي إيذانًا ببدء فصل ⁧‫الشتاء‬⁩، وفقًا لحركة الأرض حول الشمس وتعامد أشعة الشمس على مدار الجدي.”