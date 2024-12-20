شكرا لمتابعة خبر عن سفارة المملكة بالكويت ترحب بمواطنيها القادمين لحضور خليجي 26 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - رحبت سفارة المملكة في دولة الكويت بالمواطنين القادمين لحضور بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم “خليجي 26”.

ودعت السفارة مواطنيها إلى الالتزام بالأنظمة المتبعة في دولة الكويت، مشددةً على أهمية اتباع التعليمات الصادرة عن الجهات المعنية لضمان تجربة مميزة وآمنة.

وأوضحت السفارة في بيانها أن الأنظمة تتطلب تسديد المخالفات المرورية قبل مغادرة الأراضي الكويتية، حفاظًا على الانسيابية واحترامًا للقوانين المحلية.

كما أعلنت السفارة عن تخصيص أرقام للتواصل مع المواطنين على مدار الساعة خلال فترة البطولة لتقديم المساعدة عند الحاجة، وجاءت الأرقام كالتالي:+965 96978094،+965 96978074.

وفي ختام البيان، أعربت السفارة عن تمنياتها بالتوفيق لمنتخب المملكة الوطني ولمواطنيها بطيب الإقامة في دولة الكويت الشقيقة.