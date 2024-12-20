المفوضية الأوروبية: الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداته

اشارت المفوضية الأوروبية، الى أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتخلص التدريجي من واردات الطاقة من روسيا وتنويع مصادر إمداداته"، لافتة الى أننا "مستعدون لمناقشة الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب في كيفية تعزيز العلاقة القوية بالفعل بما يشمل قطاع الطاقة".
وكان قد لفت الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب، الى أنني "أبلغت الاتحاد الأوروبي وجوب تعويض عجزه الهائل مع أميركا بشراء النفط والغاز لتجنب رسوم جمركية أكبر".
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