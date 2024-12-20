الدفاع الروسية: تحرير 10 بلدات جديدة في دونيتسك والقضاء على 13250 عسكريًا أوكرانيًا في أسبوع

أعلنت ​وزارة الدفاع الروسية​، في تقرير أسبوعي، أنّ "منذ 14 وحتّى 20 كانون الأوّل الحالي، وجّهت قوّاتنا 24 ضربةً للقوّات الأوكرانيّة وتجمّعات مرتزقتها، ومواقع الطّاقة والبنية التحتيّة الحيويّة الّتي تدعم تشغيل مؤسّسات الدّفاع الأوكرانيّة، ودمّرت مواقع جديدة في مجمّعات الصّناعة العسكريّة والمطارات الحربيّة ومستودعات الذّخيرة والمسيّرات والوقود والأسلحة الغربيّة".

وأوضحت أنّ "قوّات "الشّمال" تمكّنت من تطهير مناطق مقاطعة كورسك الحدوديّة المتطرّفة، وكبّدت العدو 2675 عسكريًّا و9 دبّابات منها "ليوبارد" ألمانيّة، 73 مدرّعة بينها "برادلي" أميركيّة و"سترايكر" أميركيّة و68 آليّة آخرى، بالإضافة إلى راجمتَي صواريخ "RAK-SA-12" كرواتيّة و26 مدفعًا".

وبيّنت الوزارة أنّ "قوّات "الغرب" الرّوسيّة عزّزت مواقعها في دونيتسك، وصدّت 18 هجومًا، وكبّدت العدو 3610 قتلى، ودمّرت له دبّابتَين، 10 مدرّعات منها "أم 113" أميركيّة و"روزوماك" بولنديّة، 16 مدرّعة بينها 4 "أم 113" أميركيّة، 34 مركبة أخرى، 57 مدفعًا غربيًّا، 4 محطّات حرب إلكترونيّة؛ و6 مستودعات للذّخيرة".

وكشفت أنّ "قوّات "الجنوب" حرّرت بلدات أنوفكا، فيسيولي غاي، إليزافيتوفكا، ترودوفويه، وأوسبينوفكا بجمهورية دونيتسك، وكبّدت العدو 2365 عسكريًّا، ودمّرت له دبّابة، 17 مدرّعة منها "سترايكر" و3 "أم 113"، 20 مركبة وآليّة، 17 مدفعًا غربيًّا، 4 محطّات حرب إلكترونيّة؛ و5 مستودعات ذخيرة".

كما ذكرت أنّ "قوّات "المركز" حرّرت بلدات فوبوستينكا، بوشكينو، وستاريي تيرني بجمهوريّة دونيتسك، وصدّت 67 هجومًا، وكبّدت العدو 2945 عسكريًّا، ودمّرت له دبّابتَين و15 مدرعة منها 3 "برادلي" و2 "أم 113"، و23 مركبة وآليّة و43 مدفعًا"، لافتةً إلى أنّ "قوّات "الشّرق" حرّرت بلدتَي زيلينوفكا، ونوفي كومار في دونيتسك، وصدّت 16 هجومًا، وبلغت خسائر العدو 1215 فردًا ودبّابتَين ومدرعة واحدة و22 مركبةً و20 مدفعًا".

وأفادت الوزارة بأنّ "قوّات "دنيبر" ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني، وكبّدته 440 قتيلًا و20 مركبةً و16 مدفعًا وراجمة صواريخ "هيمارس"، بالإضافة إلى 4 منصّات "باتريوت"، 5 محطّات حرب إلكترونيّة و6 مستودعات ذخيرة"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ إسقاط 519 مسيّرة، وأَسر 59 عسكريًّا".