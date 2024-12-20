شكرا لمتابعة خبر عن شاب أفغاني يُدهش الجميع بإتقانه اللهجة السعودية بعد اختلاطه بقبيلة عتيبة .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - التقى مواطن بشاب أفغاني عاش وترعرع في المملكة، بعدما اختلط بقبيلة عتيبه العريقة، وأتقن منهم اللهجة بشكل مُذهل.

والتقط المواطن مقطع فيديو برفقة الأفغاني وهو يتحدث معه بسعادة عارمة ويتقن اللهجة بشكل رائع ما أثار اندهاشه.

وجاء الأفغاني وهو يمدح طريقة العيش بالمملكة وحبه للأهالي والشعب السعودي؛ ليرد المواطن قائلاً:” أنت عتيبي وتكذب “، ليرد الأخير ضاحكًا :” أفغاني يا ولد أفغاني.”

ولقى المقطع تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث علّق أحدهم قائلاً:” من يخاوينا يشوف العز والجاه ومن ترعرع في حمانا نسى الهم وسلى.”