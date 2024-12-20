محافظ بعلبك الهرمل طالب ببناء مركز جديد للدفاع المدني باسم الشهيد بلال رعد

طالب محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، مدير عام الدفاع المدني العماد نبيل فرح بالعمل على بناء مركز جديد للدفاع المدني وان يسجل المركز باسم مدير المركز الإقليمي للدفاع المدني في محافظة بعلبك الهرمل بلال رعد الراحل الشهيد بلال رعد.

جاء ذلك خلال رعايته احتفالا اقيم في مركز المصطفى في بعلبك بذكرى اربعين رعد.

وقال خضر إن "بلال رعد لم يكن خسارة لبعلبك الهرمل، بلال كان خسارة للوطن، وللمنطقة، لم يتغيب يوما عن انعقاد اي مجلس أمن فرعي، او عن تلبية الواجب، كان دائما الانموذج القيادي والحاضر الدائم خلال فترة الحرب، فاستشهاد بلال أشعل النار في قلوبنا وبغيابه لن يستطيع احد أن يطفئها وكان اكبر خسارة لي على المستوى الشخصي".

والقى كلمة نبيل فرح ممثله في الاحتفال جوزيف ابو شعيا، الذي أشار إلى أن المناسبة تحمل في طياتها في مشاعر الاعتزاز والفخر، لاستذكار شهادة رجلٍ نذر حياته لخدمة وطنه ومجتمعه.

وأضاف "لقد جسد الشهيد بلال ومعه إثنا عشر من زملائه في الدفاع المدني ، أسمى معاني التضحية حين استشهدوا نتيجة غارة إسرائيلية استهدفت مركزهم أثناء قيامهم بواجبهم الإنساني في حراسة أرواح وممتلكات المواطنين وبذل الذات من أجلِ الآخرين وإنقاذهم من خطر العدوان الاسرائيلي، هذه التضحيات ليست مجرد أفعال بطولية، بل هي شاهد حي على قيم الدفاع المدني التي ترتكز على الشجاعة ونكران الذات".