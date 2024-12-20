حصاد 2024: صيحات مكياج لافتة سجلتها النجمات العالميات على السجادة الحمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:49 صباحاً - لقد كانت للنجمات العالميات إطلالات جمالية لافتة جداً على السجادة الحمراء خلال عام 2024، والتي تستحق تسليط الضوء عليها، نظراً إلى جمالها وفرادتها، وكونها ألهمت كثيرات من النساء حول العالم، وأصبحت من أكثر صيحات المكياج رواجاً خلال العام. من جنيفر لوبيز إلى آيشواريا راي، نجمات تألقن كالفراشات على السجادة الحمراء في العديد من الفعاليات والمهرجانات الفنية العالمية، بما فيها عروض الأفلام ومهرجان كان.

ومن "الخليج 365"، نرصد لك حصاد 2024 لصيحات مكياج لافتة ومتفردة تألقت بها النجمات العالميات على السجادة الحمراء، فما رأيك بها؟

جينيفر لوبيز بمكياج عيون غرافيكي لافت

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لمناسبة العرض الأول لفيلم "This Is Me...Now: A Love Story"، في مسرح الدولبي في مدينة كاليفورنيا، تألقت النجمة العالمية جينيفر لوبيز على السجادة الحمراء بإطلالة جمالية لافتة جداً، لا سيما لناحية المكياج، حيث ظهرت بمكياج غرافيكي حاد أبرز عينيها العسليتين بأسلوب لافت، وقد جاء مرتكزاً على على خطوط الأيلاينر البارزة على كسرة العين وعلى منبت الجفون العلوية، مع الأيلاينر الأسود المسحوب إلى خارج العين، فيما تم تظليل المساحة الفارغة على الجفن بظلال العيون الرمادية والفضية التي تم دمجها بإتقان، إلى جانب الكحل داخل العين، وأحمر الشفاه النيود اللامع، ومكياج البشرة المصقول بنغمات وردية – برونزية متوهجة.

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آيشواريا راي بمكياج أزرق فيروزي لافت

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كانت لنجمة بوليوود آيشواريا راي Aishwarya Rai إطلالات مكياج لافتة جداً ومتفردة على السجادة الحمراء خلال عام 2024، وتحديداً على هامش العرض الأول لفيلم "Kinds Of Kindness" في مهرجان كان السينمائي الدولي 2024، حيث تألقت بمكياج عيون بارز باللون الأزرق الفيروزي، تناغم جداً مع لون عينيها الزرقاوين، وعزز من جمالهما الكحل الأسود داخل العين مع الرموش المستعارة الكثيفة والطويلة، جنباً إلى جنب مع أحمر الشفاه النيود الوردي اللامع ومكياج البشرة المتألق بنغمات خوخية مشرقة.

إيل فانينغ بمكياج الأيلاينر المجنح

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بدورها، أسرت النجمة العالمية إيل فانينغ Elle Fanning القلوب بإطلالاتها الجمالية فائقة الأنوثة والجمال على السجادة الحمراء خلال عام 2024، هي التي تتميز بملامحها الطفولية الساحرة. وفي واحدة من هذه الإطلالات التي سجلتها خلال حضورها العرض الأول لفيلم "A Complete Unknown" في مسرح الدولبي في كاليفورنيا، تألقت بمكياج ينبض جمالاً وأنوثة، اختارت فيه صيحة الأيلاينر المجنج الأسود، الذي أبرز عينيها الخضراوين الجميلتين، حيث بدتا مسحوبتين وأكثر اتساعاً، وأضاءتها ظلال العيون الذهبية - الوردية الخافتة فوق الجفن العلوي، إلى جانب أحمر الشفاه الوردي المات ومكياج البشرة الخفيف مع البلاش الوردي الخفيف على الخدين.

كوكو روشا بمكياج غليتر أخضر مع الأيلاينر الأزرق

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في واحدة من أجمل إطلالاتها وأكثرها فرادةً وتميزاً على السجادة الحمراء خلال عام 2024، تألقت النجمة كوكو روشا Coco Rocha خلال مهرجان كان السينمائي الدولي لهذا العام، بمكياج عيون غليتر قوي ينبض بالحياة، ارتكز على تدرجات اللون الأخضر الفاتحة والغامقة فوق الرموش العلوية وعلى منبت الجفن السفلي مع الأيلاينر الأزرق الرفيع المسحوب إلى خارج العين والرموش الكثيفة، إلى جانب أحمر الشفاه المات الوردي الخافت ومكياج البشرة المشرق بنغمات مشمشية.

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جيجي حديد بمكياج باستيل مشمشي مشرق

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جيجي حديد Gigi، عارضة الأزياء العالمية الأكثر شهرة، والتي تتميز بملامح وجهها الآسرة، لا سيما عينيها الخضراوين، تألقت على السجادة الحمراء للعرض الأول لأحد الأفلام خلال عام 2024، يإطلالة جمالية سحرت القلوب، اختارت فيها مكياجاً ناعماً ومشرقاً باللون الباستيل المشمشي أضاء وجهها وبشرتها البيضاء، وقد جاء مرتكزاً على ظلال العيون الباستيل المشمشية المات فوق الجفن العلوي مع الأيلاينر الرفيع الناعم المسحوب خارج العين مع طبقات عدة من الماسكرا، إلى جانب مكياج البسرة المصقول بلون موحد وأحمر الشفاه الكريمي المشمشي.

زيندايا بأحمر الشفاه الأحمر الصارخ

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النجمة السمراء زيندايا Zendaya، التي تتميز بإطلالاتها الجمالية اللافتة، تألقت خلال عام 2024 بصيحات جمالية كثيرة تراوحت بين القوية والطبيعية والناعمة. وفي واحدة من إطلالاتها الأنثوية الجذابة، خلال العرض الأول لفيلم "Challengers" في لندن، تألقت بمكياج عيون ناعم بنغمات برونزية نارية مات مع طبقات من الماسكرا، وزاد إطلالتها جمالاً ورقة أحمر الشفاه الأحمر الصارخ، جنباً إلى جنب مع مكياج البشرة المصقول بنغمات برونزية جعلت بشرتها متوهجة وجذابة.