أنواع التقشير البارد للوجه... تعرفي إليها لتختاري منها الأنسب لبشرتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - أنواع التقشير البارد للوجه كثيرة يتم اختيارها وفقاً لمشاكل البشرة، من جهة أخرى، يعد التقشير خطوة أساسية في روتين العناية بالبشرة، وركيزته الأساسية، فهو يعمل على إزالة الجلد الميت وتجديد البشرة والكشف عن طبقة منها أكثر صحة ونضارة، وهنا يأتي دور التقشير البارد، فهو يناسب جميع أنواع البشرة كونه يرتكز على تركيبات كيميائية خفيفة لا تسبب الأذى للبشرة مهما كان نوعها، حتى النوع الحساس منها، فإذا كنت تفكرين في الخضوع لواحد من أنواع التقشير البارد، رافقينا هنا لنرصد لك كل ما يجب أن تعرفيه عن هذه الأنواع، لتختاري من بينها الأنسب لك.

ما هو التقشير البارد للوجه؟

التقشير البارد هو أحد أنواع التقشير الكيميائي الخفيف الذي يستخدم لتحسين مظهر البشرة وتجديدها والتقليل من التجاعيد ومكافحة التصبغات والبقع الداكنة، من دون التسبب بتحسس شديد أو ألم، يعتمد هذا النوع من التقشير على استخدام تركيبات كيميائية خاصة تحتوي على أحماض بتركيزات منخفضة، هناك عدة أنواع من التقشير البارد تختلف باختلاف المكونات والمشكلات الجلدية التي تستهدفها، وبالتالي يمكنك اختيار نوع التقشير البارد وفقاً لمشاكل بشرتك.

في هذا السياق، يفيدك أن تتعرفي إلى الفرق بين التقشير الكيميائي في العيادة والمنزل.. أيهما أفضل للبشرة؟

أهم مميزات التقشير البارد

يناسب التقشير البارد جميع أنواع البشرة من دون استثناء، للأسباب التالية:

آمن نسبياً مقارنة بالتقشير العادي.

يحتاج لفترة تعافٍ أقل.

يناسب جميع أنواع البشرة.

أنواع التقشير البارد للوجه

التقشير البارد للوجه آمن على جميع أنواع البشرة



تقشير أحماض الفواكه Alpha Hydroxy Acids AHA

هو نوع من التقشير الكيميائي يعتمد على مجموعة من الأحماض الطبيعية المشتقة من الفواكه والحليب والسكر، وهو معروف بقدرته على تحسين مظهر البشرة وتجديدها، يعد هذا النوع من التقشير خفيفاً ومناسباً لمعظم أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة والحساسة، من أهم ميزاته:

يحتوي على أحماض مثل حمض الجليكوليك وحمض اللاكتيك.

يعالج التصبغات والبقع الداكنة ويرطب البشرة.

مناسب للبشرة الجافة والحساسة.

تقشير حمض الساليسيليك (Salicylic Acid)

هو نوع من التقشير الكيميائي يعتمد على حمض الساليسيليك، وهو حمض بيتا هيدروكسي (BHA) مشتق من لحاء شجرة الصفصاف، يتميز هذا النوع من التقشير بقدرته على اختراق المسام بعمق، مما يجعله مثالياً للبشرة الدهنية والمعرضة لحب الشباب، من أبرز ميزاته:

يستهدف البشرة الدهنية والمختلطة والمعرضة لحب الشباب.

يعمل على تنظيف المسام وتقليل الإفرازات الدهنية.

تقشير الكوجيك أسيد (Kojic Acid)

هو نوع من التقشير الكيميائي يعتمد على استخدام حمض الكوجيك، وهو مادة طبيعية تنتجها بعض أنواع الفطريات مثل Aspergillus وPenicillium أثناء تخمير الأرز، يُعرف حمض الكوجيك بقدرته على تفتيح البشرة وتقليل التصبغات، مما يجعله خياراً شائعاً في علاج مشاكل الجلد المتعلقة بفرط التصبغ، من أبرز ميزاته:

يساعد في تفتيح البشرة وتقليل ظهور التصبغات والكلف.

مناسب لعلاج آثار الشمس والتصبغات العميقة.

تقشير الريتينول

هو نوع من التقشير الكيميائي يعتمد على الريتينول، وهو أحد أشكال فيتامين A المعروف بفعاليته في تحفيز تجديد خلايا الجلد وتحسين ملمس البشرة ومظهرها، يعمل الريتينول على تقشير البشرة بشكل لطيف ولكنه عميق، مما يجعله خياراً شائعاً لعلاج العديد من مشاكل البشرة مثل التجاعيد، حب الشباب، والتصبغات، من أبرز ميزاته:

يعزز تجديد الخلايا ويحسن مظهر الخطوط الدقيقة والتجاعيد.

يستخدم لعلاج علامات التقدم في السن.

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تقشير الـTrichloroacetic Acid

هو نوع من التقشير الكيميائي المتوسط إلى العميق الذي يُستخدم لتحسين مظهر البشرة ومعالجة العديد من مشاكل الجلد، يعتمد هذا النوع على استخدام حمض التريكلوروأسيتيك بتركيزات مختلفة لإزالة طبقات الجلد التالفة وتحفيز نمو خلايا جديدة، من أبرز مميزاته:

يتم استخدامه بتركيز منخفض للتقشير البارد.

يعالج التصبغات السطحية ويحسن ملمس البشرة.

تقشير الميلاديب (Meladeep Peel)

هو نوع من التقشير الكيميائي المتخصص في علاج التصبغات الجلدية العميقة مثل الكلف، والنمش، وآثار الشمس، والتصبغات الناتجة عن حب الشباب، يعتمد هذا التقشير على تركيبة مميزة تحتوي على مواد فعّالة تعمل على تفتيح البشرة وتجديد خلاياها مع تقليل الآثار الجانبية المرتبطة بالتقشير الكيميائي التقليدي، من أبرز ميزاته:

يُستخدم لعلاج التصبغات العنيدة مثل الكلف والنمش.

يوفر تفتيحاً متوازناً للبشرة.

3 نصائح ضرورية عليك الأخذ بها

يجب استشارة طبيب الجلدية لتحديد النوع المناسب حسب حالة البشرة. تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس بعد التقشير. استخدام واقي الشمس والكريمات الموصوفة للعناية بالبشرة.



ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.