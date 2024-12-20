بريتاني ميرفي.. بين الدخول عالم هوليوود في سن صغير والرحيل في ريعان الشباب

أبواب عالم هوليوود تُفتح للمُراهقة الصغيرة

رصيد سينمائي يتجاوز الـ20 فيلمًا بالسينما الأمريكية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 ديسمبر 2024 04:28 مساءً - تعد الفنانة الأمريكيةواحدة ومن الفنانات اللاتي حققن إنتشارًا ونجاحًا كبيرًا لدى الجمهور، لما تمتعت به من موهبة حقيقية تنوعت ما بين التمثيل والغناء وملامح بريئة والتي جعلتها دومًا رمزًا حقيقيًا للبهجة، وطوال مسيرتها الفنية والتي بدأتها منذ منتصف التسعينيات شاركت ببطولة عدد منوالتي لاقت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور حتى رحيلها المُفاجئ والذي مثل صدمة للجميع.وُلدت الفنانة الأمريكيةبمدينة أتلانتا في ولاية جورجيا الأمريكية في 10 نوفمبر عام 1977، إنفصل والداها حينما بلغت العامين من عمرها وعاشت مع والدتها في نيوجيرسي وعقب ذلك ذهبا للعيش في لوس أنجلوس حينما بدأ يُطارد الفتاة الصغيرة حلم التمثيل وإتضحت موهبتها الحقيقية.مع بداية فترة التسعينيات وحينما بلغت الرابعة عشرة من عمرها جاءت أول مُشاركة حقيقية لـ بريتاني ميرفي من خلال مُشاركتها ببطولة المسلسل الأمريكي "Drexell's Class" والذي تم عرضه على مدار عامي 1991، 1992 وعقب ذلك شاركت ببطولة المسلسل الكوميدي الأمريكي "Parker Lewis Can't Lose".وقد حققت بريتاني ميرفي نجاحًا لدى الجمهور من خلال الدراما التلفزيونية مما جعل أبواب هوليوود والسينما الأمريكية تُفتح لها حينما بلغت الثامنة عشرة من عمرها، حيث شاركت عام 1995 ببطولة فيلم "Clueless" أمام كل من بول رود، أليسيا سيلفرستون والعديد من الفنانين.نجحت بريتاني ميرفي في تثبيت أقدامها بالسينما الأمريكية من خلال المُشاركة ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار الفنانين بنهاية التسعينيات ومطلع الألفية الجديدة.ومن أبرز الأفلام السينمائية التي شاركت ببطولتها فيلم "Girl, Interrupted" عام 1999 أمام النجمة العالمية أنجلينا جولي، وأيضًا فيلم "Cherry Falls" والذي جسدت بطولته أمام مايكل بين عام 2000، وفيلم "Don't Say a Word" أمام النجم العالمي مايكل دوغلاس عام 2001.كما تعاونت مع مُغني الراب العالمي إيمنيم بفيلم "8 Mile" والذي تم عرضه عام 2002، وشاركت أيضًا ببطولة فيلم "Sin City" أمام النجم العالمي بروس ويلس عام 2005، واللافت للإنتباه أن أخر فيلم سينمائي تم عرضه للنجمة بريتاني ميرفي جاء بعنوان "Deadline – الموعد النهائي" والذي تم عرضه عام 2009.وطوال مسيرة فنية ما بين السينما والدراما التلفزيونية إستمرت لما يُقارب العشرون عامًا شاركت بريتاني ميرفي ببطولة ما يتجاوز العشرون فيلمًا سينمائيًا قبل أن ترحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم 20 ديسمبر عام 2009 عن عمر ناهز الـ 32 عامًا وهي بريعان شبابها وبقمة نجاحها السينمائي ولكنها ظلت حاضرة بقلوب مُحبيها ومُعجبيها على مستوى العالم.

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