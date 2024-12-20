الخليج اليوم .. السعودية.. الداخلية تصدر عدة بيانات بشأن إعدام 4 أردنيين وباكستانيين وتكشف عن جرائمهم

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، عدة بيانات بشأن إعدام 4 أردنيين وباكستانيين اثنين، كاشفة عن جرائمهم.

وصدر عن الداخلية السعودية بيان بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا في عدد من الجناة بمنطقة الجوف، جاء فيه: "أقدم كل من محمود عبد الله هجيج، وناجح مشحن بخيت، وسليمان عيد سليمان، وعطا لله علي دغيمان سالم (أردنيي الجنسية)، على تهريب أقراص الإمفيتامين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجناة المذكورين وأسفر التحقيق معهم عن توجيه الاتهام إليهم بارتكاب الجريمة، وبإحالتهم إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقهم حكم يقضي بثبوت ما نسب إليهم وقتلهم تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأوضح الوزارة أنه تم تنفيذ "حكم القتل تعزيرا" بالجناة في منطقة الجوف، لافتة إلى أنها "إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل".

كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا بشأن تنفيذ حكم "القتل حدا" بأحد الجناة في منطقة القصيم، قالت فيه: "أقدم صفت لولا أنور شاه - باكستاني الجنسية - على قتل مد بشير أحمد رحمان - بنغلاديشي الجنسية -، وذلك بإركابه معه ومباغتته بضربه على رأسه بأداة حادة ونحره مما أدى إلى وفاته ودفن جثته".

وتابع بيان الوزارة: "بفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه، وأن قتله المجني عليه على وجه يأمن معه من غائلته، وقتله حدًا لقتله المجني عليه غيلة، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا"، موضحا أنه تم تنفيذ حكم "القتل حدا" بالجاني اليوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق 19 ديسمبر 2024 بمنطقة القصيم".

وختمت الوزارة بيانها: "ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتاب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة والأمن، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

وجاء في بيان بشأن تنفيذ حكم "القتل تعزيرا" بأحد الجناة في منطقة مكة المكرمة، صدر عن الداخلية السعودية: "أقدم ميسري خان خان نواب - باكستاني الجنسية - على تهريب الهيروين المخدر إلى المملكة، وبفضل من الله تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة، صدر بحقه حُكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله تعزيرا، وأصبح الحكم نهائيا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا".

وأشارت الوزارة إلى أنه "تم تنفيذ حكم القتل تعزيرا بالجاني ميسري خان خان نواب - باكستاني الجنسية - اليوم الخميس 18 جمادى الآخرة 1446 هجري الموافق 19 ديسمبر 2024، بمنطقة مكة المكرمة".

وأردف البيان: "ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على حماية أمن المواطن والمقيم من آفة المخدرات، وإيقاع أشد العقوبات المقررة نظامًا بحق مهربيها ومروجيها، لما تسببه من إزهاق للأرواح البريئة، وفساد جسيم في النشء والفرد والمجتمع، وانتهاك لحقوقهم، وهي تحذر في الوقت نفسه كل من يقدم على ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل".

المصدر: "واس"