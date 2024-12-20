شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الكويتى يختتم فعاليات التدريب الأردنى المشترك (رماح الحق 15) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت فعاليات التدريب الكويتى الأردني المشترك (رماح الحق 15) والذي نفذته عناصر من لواء (المغاوير / 25) التابع للجيش الكويتي وقيادة قوات الملك عبدالله الثاني الخاصة الملكية الأردنية، التي قامت خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر الجاري.



وذكرت وزارة الدفاع الكويتية -في بيان الخميس- أن التدريب يأتي ضمن إطار برامج التدريبات العسكرية المجدولة للجيش الكويتي مع الدول الشقيقة والصديقة لتوحيد المفاهيم وتطوير القدرات العسكرية من خلال التدريب المشترك بين الجانبين.



وأوضحت أن التدريب يهدف إلى رفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية وتبادل الخبرات لتحقيق أقصى درجات الاستفادة للمشاركين.