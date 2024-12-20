شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة والان نبدء بالتفاصيل

تمويل الحكومة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - رفض مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس خطة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديدة لتمويل العمليات الاتحادية وتعليق سقف الديون قبل يوم من إغلاق الحكومة، حيث رفض الديمقراطيون تلبية مطالبه المفاجئة والخطة السريعة التي تم ارتجالها من قبل قادة الحزب الجمهوري.وفي تصويت جرى عقده على وجه السرعة في المساء تخلله نوبات غضب بسبب الأزمة التي صنعتها الحكومة، وفشل المشرعون في الوصول إلى العتبة المطلوبة التي تحتاج إلى ثلثي الأصوات لتجاوزها - لكن رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، بدا مصمما على المحاولة مرة أخرى قبل الموعد النهائي منتصف ليل الجمعة.وقال جونسون قبل التصويت: "سوف نفعل الشيء الصحيح هنا". لكن لم يحصل على الأغلبية، حيث فشل مشروع القانون بـ 174 صوتا مقابل 235.كان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، أعلن أنه يدعم خطة جديدة للحزب الجمهوري لتمويل الحكومة ورفع سقف الدين، وحث على اتخاذ مسار سريع مع اقتراب الإغلاق الحكومي، مع تحديد تصويت في مجلس النواب مساء الخميس.وكتب ترامب في منشوره: "نجاح في واشنطن! رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومجلس النواب توصلوا إلى صفقة جيدة جدا".