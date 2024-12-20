بلدية جزين: فتح طريق مدخل جزين- المعبور استثنائيًا من اليوم حتى 2 كانون الثاني

أعلنت بلدية جزين في بيان، أنّه "سيتمّ فتح طريق مدخل جزين- المعبور استثنائيًّا أمام حركة المرور خلال موسم الأعياد، اعتبارًا من يوم الجمعة 20 كانون الأوّل 2024 وحتّى يوم الخميس 2 كانون الثّاني 2025 ضمنًا".
وأوضحت في بيان، أنّ "الطّريق ستكون في اتجاه واحد فقط، من صيدا نحو جزين، مع الإبقاء على الخروج من جزين عبر طريق الوادي"، متمنّيةً على جميع السّائقين "التزام الإشارات المروريّة واتباع تعليمات شرطة السّير ومنظّمي حركة المرور من المتعهّد، لضمان سلامة الجميع، بخاصّة أنّ أعمال التّأهيل ستستمر خلال هذه الفترة".
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