إردوغان: رفع العقوبات سيساعد بإعادة إعمار سوريا واحتلال إسرائيل لأراض سورية أمر غير مقبول

أعلن الرئيس التركي رجب الطيب إردوغان، أننا "سنضاعف علاقاتنا التجارية مع سوريا ما سيعود على البلدين بفوائد كبيرة في مختلف المجالات"، لافتاً الى أن "رفع العقوبات سيساعد في إعادة إعمار سوريا واحتلال اسرائيل لاراضي سورية أمر غير مقبول".

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