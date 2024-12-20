أعلن الوزير المعني بالإغاثة في السويد بنيامين دوسا، أنّ ستوكهولم لن تموّل "وكالة الأمم المتّحدة لغوث وتشغيل اللّاجئين الفلسطينيّين" (الأونروا) بعد الآن، وتعتزم تقديم المساعدات الإنسانيّة إلى قطاع غزة عبر قنوات أخرى.
وأشار في حديث تلفزيوني، إلى أنّ قرار السّويد إنهاء تمويل "الأونروا" جاء نتيجة للحظر الإسرائيلي، لأنّه سيجعل توجيه المساعدات للفلسطينيّين عبر الوكالة أكثر صعوبة، منوّهًا إلى أنّ السّويد تخطّط لزيادة مساعداتها الإنسانيّة الإجماليّة لقطاع غزة العام المقبل. وأوضح أنّ "هناك عددًا من المنظّمات الأخرى في غزة، ولقد التقيت بعدد منها".
في سياق آخر، صوّتت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة الخميس، على مشروع قرار لطلب رأي محكمة العدل الدّوليّة بشأن التزامات إسرائيل بتسهيل المساعدات المقدَّمة للفلسطينيّين من دول ومنظّمات دوليّة، بما في ذلك الأمم المتّحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات السويد أعلنت إيقاف تمويلها للأونروا: نعتزم تقديم المساعدات لغزة عبر قنوات أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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