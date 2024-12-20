"الوطن": الوفد الأميركي ناقش مع الشرع رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب ورفع العقوبات عن سوريا

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، عن "اجتماع بين وفد أميركي ومسؤول الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع (الجولاني) بأحد فنادق العاصمة دمشق"، كاشفةً أن "الوفد الأميركي ناقش مع الشرع رفع العقوبات عن الشعب السوري ومن بينها قانون قيصر".

كذلك كشفت الصحيفة، أن "الوفد الأميركي ناقش مع الشرع رفع هيئة تحرير الشام عن قوائم الإرهاب".

وكانت قد أفادت وكالة "فرانس برس"، في وقت سابق من اليوم، عن "وصول وفد أميركي الى مقر إقامة قائد هيئة تحرير الشام أحمد الشرع في أحد فنادق العاصمة السورية".

وفي التفاصيل، أوضحت الوكالة أن "قافلة سيارات رباعية الدفع تحمل لوحات أردنية وترفع العلم الأميركي وصلت الى الفندق. ووضع على الزجاج الأمامي لكل سيارة ورقة كتب عليها بالعربية والانكليزية هذه قافلة رسمية للولايات المتحدة الأميركية".

هذا وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن 3 "دبلوماسيين أميركيين كبار يزورون ⁧‫دمشق‬⁩ اليوم للقاء هيئة تحرير الشام وبحث مبادئ الانتقال".

ولفتت الوزارة، الى أن "المسؤولين سيعملون على كشف معلومات عن الأميركيين المفقودين أوستن تايس ومجد كمالمز وغيرهما".

وذكرت أن "الوفد الأميركي سيجتمع أيضا مع المجتمع المدني السوري ونشطاء وأعضاء جاليات مختلفة".