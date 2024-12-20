شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء جدة الماطرة تنعش الأهالي والزوار وتجذبهم للتنزه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار في فترات متفاوتة ارتوت على إثرها الأرض، وعايشت معها الأهالي والزوار بهجة الأجواء الماطرة ومتعة الهواء النقي ونسائمه الباردة، والاستمتاع بالمواقع البحرية والبرية المختلفة.

ووثقت العدسات وجود المتنزهين الكثيف في شواطئ ساحل البحر الأحمر وخاصة في أثناء غياب الشمس وفي الحدائق والمتنزهات.

