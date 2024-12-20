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أجواء جدة الماطرة تنعش الأهالي والزوار وتجذبهم للتنزه

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واس- جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة جدة اليوم، هطول أمطار في فترات متفاوتة ارتوت على إثرها الأرض، وعايشت معها الأهالي والزوار بهجة الأجواء الماطرة ومتعة الهواء النقي ونسائمه الباردة، والاستمتاع بالمواقع البحرية والبرية المختلفة.
ووثقت العدسات وجود المتنزهين الكثيف في شواطئ ساحل البحر الأحمر وخاصة في أثناء غياب الشمس وفي الحدائق والمتنزهات.
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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