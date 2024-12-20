مؤسسة عامل الدولية أطلقت جهوداً إنسانية لمساندة النازحين من سوريا في منطقة بعلبك-الهرمل

أطلقت مؤسسة عامل الدولية، وكجزء من خطتها للاستجابة على صعيد الوطن، جهوداً إنسانية واسعة النطاق لمساندة النازحين من سوريا في منطقة بعلبك-الهرمل، بالتعاون مع المؤسسات والجهات الفاعلة في المنطقة.

وأشرف مدير المؤسسة أحمد عبود وعضو الهيئة الإدارية والتنفيذية زينة مهنا على إيصال المساعدات الإنسانية إلى الهرمل، بالتنسيق مع محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر، والقائمقام طلال قطايا، ورئيس البلدية صبحي صقر، ونائبه عصام بليبل.

ضمت حمولة المساعدات المقدمة، بالتعاون مع وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية ولجنة إدارة الكوارث الحكومية، مواد أساسية تشمل: حليب وحفاضات للأطفال، حصص نظافة، خيم، حرامات، ملابس شتوية، وحاجيات للنوم، وذلك لتلبية احتياجات أكثر من 80 ألف نازح قدموا من سوريا خلال الأسبوع الماضي.

إلى جانب ذلك، أطلقت عامل عبر عياداتها النقالة حملة واسعة للقاحات في المدينة بإشراف وزارة الصحة العامة، وقدمت الرعاية الصحية، الدعم النفسي، وخدمات تحويل الحالات إلى مراكزها في البقاع لتأمين متطلبات الرعاية الصحية الأولية.