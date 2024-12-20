الحواط أشاد بإزالة مخالفة قيد الإنشاء في أفقا: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال

أكّد عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​زياد الحواط​، أنّ "قيام الدّولة لا يكون إلّا بالأفعال"، مشيرًا إلى أنّ "آمر فصيلة قرطبا والعسكريّين التّابعين للفصيلة، أَعطوا من ​أفقا​ نموذجًا عن هذه الممارسة، وتمّت إزالة مخالفة قيد الإنشاء على الأرض".

ووجّه في تصريح، تحيّة لقوى الأمن الدّاخلي على "تطبيق القانون من دون خوف وتردّد"، لافتًا إلى "أنّنا ما زلنا ننتظر تنفيذ الإشارة القضائيّة بهدم المخالفات الأخرى في أفقا، ليسود حكم دولة القانون وبسط سيادتها، وخضوع الجميع لها متساويين في الحقوق والواجبات".