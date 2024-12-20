دريان بحث مع بكار ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل

استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، مفتي عكار الشيخ زيد بكار وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى النقيب محمد المراد ورئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة، وتم البحث في الشؤون الدينية والوطنية وأوضاع منطقة عكار، وتم التداول في ملف الموقوفين الإسلاميين والمطالبة بالعفو العام الشامل.

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