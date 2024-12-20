الأب ايليا: الرهبانية تتابع قضية الابويين الأنطونيين الذين غيبوا في دير القلعة وطيفهم ما يزال في حنايا الدير

تمّ زرع شجرة أرزة في دير القلعة - بيت مري على نية الأبويين المغيبين البير شرفان وسليمان بوخليل، وذلك بمبادرة من جماعة المؤمنين في الدير وذلك بعد صلاة الصباح والقداس الالهي بحضور رئيس الدير الاب المدبر بشارة ايليا وجمهور الاباء وبعد مباركة الارزة بالمياه والصلاة من اجل الأبويين وكل المغيبين.

وفي هذه المناسة، شدد الأب إيليا، في كلمته، على "أهمية الحفاظ على الذكرى الطيبة للأبويين المغيبين، والرهبانية تتابع القضية وطيفهم ما يزال في حنايا الدير"، لافتاً الى أن "شجرة الأرز التي تمّ زرعها تمثل رمزاً للوطن والهوية اللبنانية، كما أنها تعبير عن الوفاء المستمر لهم في قلوب أحبائهم".

وذكر أن "هذه المبادرة تشكل نقطة تلاقي بين الماضي والحاضر، وتُذكر الجميع بقيم المحبة والصمود"، مضيفاً "فليبقى ذكرهم كأرز لبنان الطيب الشذا".