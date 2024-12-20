المرتضى أعلن مشاركة لبنان في المعرض الدولي للعمارة والفنون في مدينة البندقية لنسخة العام 2025

أعلن وزير الثقافة القاضي محمد المرتضى، وبعد التنسيق المتواصل مع إتحاد المهندسين اللبنانيين ممثلاً بنقيب المهندسين في بيروت فادي حنا ونقيب المهندسين في طرابلس شوقي فتفت، مشاركة لبنان في المعرض الدولي للعمارة والفنون في مدينة البندقية لنسخة العام 2025 (Biennale de Venice 2025)، عبر تكليف جمعية Collective for Architecture - Lebanon،والطلب منهم بالمباشرة بأعمال تصميم الجناح اللبناني لهذه الفعالية الدولية الهامة، بما في ذلك تحضير كافة الدراسات وأدوات العرض والمتابعة اللوجستية والتمويلية، وكل ما يلزم لإظهار الجناح اللبناني بالمستوى الذي يعكس موقع لبنان الثقافي والحضاري. كما سيقوم المعماري الدكتور وسيم الناغي بكافة مهام متابعة هذه المشاركة كممثل مفوض عن وزارة الثقافة.

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