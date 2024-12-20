شكرا لقرائتكم خبر عن مع اقتراب الإغلاق.. ترامب يدعم خطة جديدة لتمويل الحكومة الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

تمويل الحكومة الأمريكية

الدمام - شريف احمد - أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أنه يدعم خطة جديدة للحزب الجمهوري لتمويل الحكومة ورفع سقف الدين، وحث على اتخاذ مسار سريع مع اقتراب الإغلاق الحكومي، مع تحديد تصويت في مجلس النواب مساء الخميس.وجاء منشور ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت كان فيه الجمهوريون يسرعون فيه الخطى لإعادة فتح قاعة مجلس النواب لبدء مناقشة الاتفاق المبدئي بعد محادثات مغلقة وشاقة.وستستمر الخطة الجديدة في تمويل الحكومة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتضيف 4ر100 مليار دولار في مجال المساعدة في حالات الكوارث، بما في ذلك للولايات المتضررة من الأعاصير، وتسمح بمزيد من الاقتراض حتى 30 يناير 2027، بحسب ما قال الجمهوريون.وكتب ترامب في منشوره: "نجاح في واشنطن! رئيس مجلس النواب مايك جونسون ومجلس النواب توصلوا إلى صفقة جيدة جدا".