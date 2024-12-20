شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مرض السكرى وطرق الوقاية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت وزارة الصحة عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد سبب للإصابة بمرض السكرى لكن هناك أشخاص معرضون بشكل أكبر لخطر الإصابة بالمرض هم: البدناء، والذين لهــم تاريخ عائلي في الإصابة بالمرض، ومن ســبق إصابتهن بسكر الحمل، والذين يعانون من اختلال تحمل الجلوكوز IGT، والذين لا يمارسون نشطًا بدنيًا (الخاملون).

وأوضحت الوزارة أن هناك بعض الأشياء التي تساعد على الوقاية مثل:

- اتباع نظام غذائي صحى.

- ممارسة النشاط البدنى بشكل منتظم.

- الحفاظ على الوزن المعتدل.

- تجنب التدخين.

وأشارت إلى أن ينبغي على الأشخاص الذين لديهم عامل خطورة أن يقوموا باختبار السكر بشكل دورى وهم :

- الأشخاص الذين يبلغون من العمر 45 عامًا أو أكثر وبصفة خاصة البدناء.

- البدناء الذين تقل أعمارهم عن 45 عامًا ولديهم أحد عوامل الخطورة الأخرى للإصابة بالمرض.

كما تتضمن عوامل الخطورة الأخرى الحالات التالية:

- أحد الوالدين ،او الأخ، أو الأخت المصاب بداء السكرى.

- الإصابة في وقت سابق بسكر الحمل.

- ارتفاع ضغط الدم الدم ليصل في وقت سابق الى 90 / 140 فأكثر.

- زيادة مستوى دهون الدم.

- قلة النشاط البدني (الخمول) وعدم ممارسة الرياضة بانتظام.