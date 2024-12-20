شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

في إطار من التعاون المشترك بين المؤسسات الوطنية بما يعكس مساهمة الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية ودورها المجتمعي في تعزيز قوة مصر الناعمة، تم اليوم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ونقابة المهن التمثيلية، وقد قام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن الهيئة الأستاذ الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس الهيئة ، وقام بتوقيع البروتوكول ممثلا عن النقابة الدكتور أشرف ذكي نقيب المهن التمثيلية.

ويهدف هذا البروتوكول إلى توفير خدمات طبية شاملة وذات جودة عالية لأعضاء النقابة، بما في ذلك العلاج فى عدد من المستشفيات والمعاهد المتخصصة التابعة للهيئة، مثل المعهد القومي للكبد والأمراض المعدية بالقاهرة، المعهد القومي للقلب، معهد السمع والكلام، معهد الرمد التذكاري ومعهد الكلى والمسالك البولية، ومستشفيات المطرية التعليمي والساحل التعليمي وأحمد متهر التعليمي.

ويأتي هذا التعاون تأكيدًا على أهمية تكامل الجهود بين القطاعات المختلفة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة وتيسير وصولها للمستفيدين، حيث نص البروتوكول على وضع آليات فعّالة لتنسيق الخدمات ومتابعة احتياجات المرضى وضمان التزام الطرفين بتنفيذ البنود المتفق عليها بما يحقق الأهداف المشتركة.

وحضر توقيع البروتوكول دكتور نغم الأمير نائب رئيس الهيئة للبحوث، والفنان منير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية ، حيث أشادوا بأهمية هذه الخطوة ودورها في دعم الصحة العامة وتقديم خدمات متميزة للعاملين بالمجال الفني والثقافي، ويعكس هذا البروتوكول التزام الطرفين بتعزيز التعاون المثمر بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر ودور المؤسسات الصحية الوطنية في دعم النقابات المهنية وأعضاؤها بإعتبارهم عنصرا مؤثرا وفاعلا في المجتمع.