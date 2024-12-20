شكرا لقرائتكم خبر عن 400 مليون دولار عالميا لفيلم Gladiator 2 منذ نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Gladiator 2 الجديد إيرادات وصلت إلى 400 مليون و372 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى منذ طرحه يوم 22 نوفمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Paramount Pictures، ومن إخراج المخرج العالمى ريدلى سكوت.

وانقمست إيرادات فيلم Gladiator 2 بين 147 مليونا و772 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و252 مليونا و600 ألف دولار فى شباك التذاكر العالمى.

ويلعب النجم العالمى بول ميسكال دور لوسيوس، ابن شقيق كومودوس (الذي لعبه سابقًا جواكين فينيكس) الذي أنقذه ماكسيموس (راسل كرو) في الفيلم الأصلي.

ومن بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين تم تأكيد مشاركتهم في الجزء الثاني، دينزل واشنطن، وكوني نيلسن، وديريك جاكوبي، ودجيمون هونسو، وجوزيف كوين، وبيدرو باسكال، وفريد هيشينجر.

ويدور فيلم Gladiator II بعد أن تم غزو منزله من قبل الأباطرة الاستبداديين الذين يقودون روما الآن، أجبر لوسيوس على دخول الكولوسيوم ويجب أن ينظر إلى ماضيه ليجد القوة لإعادة مجد روما إلى شعبها.