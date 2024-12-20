شكرا لقرائتكم خبر عن "كلمة لمن باعك" الراعى الرسمى فى أغانى محمد فؤاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "كلمة لمن باعك" عنوان عدد من الأغانى الذى قدمها النجم محمد فؤاد في مشواره الفني والتي تركت بصمة كبيرة مع جمهوره، حيث من أصعب الأمور التى قد يمر بها أى إنسان هو أن يفنى حياته من أجل شخص آخر، سواء كان صديقا أو حبيبا، ويكون شغله الشاغل هو سعادته، والعمل من أجل راحته، لكن على النقيض يواجه هذا بالخذلان منه ويبيعه بأرخص ثمن، ولأن حياتنا جميعا مليئة بهؤلاء الأشخاص الذين أصابتنا علاقاتهم بصدمة، ليس فقط صدمة الفراق، ولكن أن تُباع ببساطة شديدة.

ويعد فؤش الراعى الرسمي لتأكيده على مقولة "اللى باعنا خسر دلعنا" من خلال العديد من الأغنيات التى قدمها طوال مشواره، والتى وجه فيها رسائل عنيفة لحبيبه، والتأكيد على أنه الخسران الأول ليلقن من باع درسا قويا، ونرصد أبرز هذه الأغانى من خلال السطور التالية.

"ما يستهلش دمعة واحدة من دموعنا بيع يا قلبى زى ما هو ما باعنا لا يا قلبى سيبك ولا حبيبى ولا حبيبك"، وبلهجة عنيفة وجه محمد فؤاد رسالة قوية لحبيبته من خلال أغنية "لا يا قلبى" ليؤكد أن من باع يباع وبأبخس ثمن.

"خسارة فيك حبى وخسارة أبكى عليك خسارة ضاع عمرى فى الحب يا عمرى يا خسارة حبى فيك ابعد بعيد وانسانى" وبقوة شديدة وجه محمد فؤاد رسالة أخرى لمن باع حتى وجد أنه كان خسارة فيه وفى أن يعطيه من عمره وحياته وحبه.

ليؤكد بعدها أن من باع لا يستحق حتى نصف كلمة فى حقه أو يذكره من الأساس بعدما طالما أن حبه خسارة بكلمات أغنيته الشهيرة "خسارة فيك" كالتالى: "ولا نص كلمة حلوة منى يستاهلها ولا نص كلمة عنه يستاهل أقولها دا حب كان بخسارة على قلبى".

لم يتوقف محمد فؤاد عند هذا الحد بل أكد أنه سينسى من باعه، ولكن قبل أن ينساه سيلقنه درسا ويجعله يذوق من نفس ما ذاقه، والانتقام منه برد كل ما فعله فيه بكلمات أغنية "هنساك" كالتالى: "هنساك كل غلطة غلطها قلبك يوم فى حقى كل جرح وكل دمعة بكاها قلبى حردهالك مش هنسهالك".

ولأن مصير من باع الندم بعدما يعرف قيمة من باعه أن يعود، كان رد محمد فؤاد حاسما "لا عتاب وندم.. جاى تترجانى والدموع فى عينيك.. لسه فاكر تانى إنى هرجع ليك" من خلال أغنية "لا عتاب وندم".