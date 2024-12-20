شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الفتاح مصطفى: راديو 9090 الأول بالاحصائيات وعام 2024 كله إنجازات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الإعلامى عبد الفتاح مصطفي الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن نجاحات المحطة خلال عام 2024، وقال في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”: "الحمدلله عام 2024 كان مليئاً بالإنجازات والنجاحات، وكانت بداية الجوائز التى حصلنا عليها هى جائزة أفضل إذاعة من دير جيست، وحصلنا على جائزة افضل محطة موسيقي في جوائز الميما، وحصلنا على جائزة الأفضل في وشوشة، كما حصل برنامج الفنانة والإعلامية الكبيرة اسعاد يونس على جائزة أفضل برنامج، وحصل زميلنا أحمد يونس على جائزة أفضل إعلامي".

وتابع عبد الفتاح مصطفي: "نحن لا نقول أن راديو 9090 الاول بالكلام ولكنا بالإحصائيات ونسب الاستماع والإعلانات وعدد البرامج التى نقدمها".

وأضاف عبد الفتاح مصطفي: "أطلقنا الخريطة الجديدة بها 36 برنامج، وكنا قد قدمنا العام الماضي 17 برنامج جديد، وهذا العام نقدم أكثر من 9 برامج جديدة منها "قول يا دكتور" للزميلة فاطمة مصطفي، و"صحتك بالدنيا" للدكتور محمد رفعت" و"ايه الجديد" لداليا الخطيب، "سمعنى مزيكا" لـ مينا عطا، "ايه اللي تشوفه" لـ مي إيهاب، "حالة جديدة" لـ هند جاد، "رايح ولا جاى" لـ رامى وسالي.

وأستكمل عبد الفتاح مصطفي: "كل ذلك بالإضافة للبرامج القديمة التى سنطلقها بفورمات جديد مثل برنامج "صباحك ومطرحك"، "لسه الصبح، "عشان الزحمة تعدى"، باللإضافة للبرامج الإخبارية والتى نغطى من خلالها كل الأحداث الجارية والاحداث السياسة عن طريق برنامج "الدقيقة الأولى"، واطلقنا نشرة رياضية اسمها "صوت الملعب"، وأيضا لدينا برنامج "اخر اليوم" والذى يعد برنامج توك شو سياسى واخباري يشمل كل الاخبار على مدار اليوم".