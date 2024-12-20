شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين لـ الخليج 365: بشير الديك كاتب قريب من الناس وربنا يشفيه والان مع تفاصيل الخبر

بالتزامن مع الظرف الصحي الصعب للسيناريست بشير الديك، قالت النجمة إلهام شاهين من خلال الخليج 365، إنها تحب شغل الكاتب الكبير السيناريست بشير الديك، داعية الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.

وأضافت إلهام شاهين في تصريحها لليوم السابع، أن أجمل ما عملت فيه مع بشير الديك، كان فيلم "أيام الغضب"، للمخرج منير راضي وحصلت على عدة جوائز على الدور رغم أنه 7 مشاهد فقط، مؤكدا أن بشير الديك، كاتب مميز وكتابته بها عمق شديد وقريبة من الناس.

وكان تعرض السيناريست بشير الديك لأزمة صحية مفاجئة، وتم نقله على إثرها إلى أحد المستشفيات، وفى تصريحات مقتضبة يملؤها الدموع لـ"الخليج 365" طلبت زوجته الدعاء له، رافضة الإفصاح أو الكشف عن تفاصيل الوعكة الصحية الشديدة التي يمر بها حالياً، مضيفة أن حالته الصحية غير مستقرة.

وكشفت مؤخرا دينا ابنة السيناريست الكبير بشير الديك، عن الحالة الصحية لوالدها وذلك بعد حجزه فى غرفة الرعاية بأحد المستشفيات، حيث كتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك "صباح الخير جميعاً للأسف بابا دخل تانى الرعاية فى المستشفى.. والمرة دى الموضوع بقى مختلف خالص.. للأسف حالته بعد ما كانت بتتحسن شوية بقت ترجع تسوء تانى".

وأضافت دينا بشير الديك باكية: "المشكلة فى الإهمال وعدم الاهتمام بالمرضى.. رحنا امبارح وقت الزيارة لاقينا بابا زاد عدم وعيه وذراعه وارم جداً وبيؤلمه وماحدش كان واخد باله والمفروض إنه في الرعاية، المشكلة التانية إنه بقى لا قادر يمضغ الأكل ولا يبلعه.. دا غير إنه كان جعان على غير العادة لأنه بالرغم من عدم قدرته على المضغ ولا البلع لكنه أول ما بدأ يأكل بدأ وعيه يزيد.. ازاي دي رعاية.. ومن كتر قلق ماما وعدم ثقتها في الخدمة المقدمة (اللي هي مش رخيصة بالمناسبة) بقت بتشوف الأدوية اللي بياخدها وبتعرف تأثيرها والآثار الجانبية بتاعتها، وبدأت تناقش الدكاترة في الأدوية دي راح دكتور الرعاية المحترم المتواجد ساعتها قال لها "لو مش قادرين على مصاريف المستشفى روحوا مستشفى تانية…" هل دا رد محترم لدكتور رعاية في مستشفى معروفة بتميزها في الرعاية؟".

وأكملت دينا بشير الديك "الصراحة مش دا أول دكتور رعاية هناك يكون بالجليطة دي… وللأمانة الوحيدين المهذبين هناك دكتور صافي مديرة الرعاية ودكتور أحمد سامي دكتور الرعاية… وللأسف مش موجودين طول الوقت… ان شاء الله نخرج منها على خير ونروح مستشفى تانية في اسرع وقت برجاء الدعاء لبابا إنه يقوم بالسلامة ويخرج من النفق المظلم اللي هو فيه دا… أمين".

بشير الديك واحد من أبرز كتاب السينما حيث قدم العديد من الأفلام البارزة في تاريخ السينما المصرية منها: "مع سبق الإصرار، دعونى أنتقم، موعد على العشاء، سواق الأتوبيس، النمر الأسود، الطوفان، الحريف، الإرهاب، شبكة الموت، مهمة في تل أبيب، ضد الحكومة، ناجى العلى، الجاسوسة حكمت فهمى، امرأة هزت عرش مصر، نزوة، حسن اللول، حلق حوش، وغيرها من الأفلام الهامة".