شكرا لقرائتكم خبر عن مريم شريف: حصلت على ورش عمل كثيرة من أجل دورى بفيلم سنووايت والان مع تفاصيل الخبر

قالت الفنانة مريم شريف بطلة فيلم سنووايت المشارك بمهرجان البحر الأحمر: سعيدة بهذه التجربة فعندما تواصلت معى المخرجة تغريد أبو الحسن وكشفت لى عن فكرة الفيلم أعجبتنى جداً، بعدها قمنا بعمل ورش عمل وتقابلنا مع شخصيات قصار القامة ورأيت حياتهم كي أستطيع توصيل حياتهم للشاشة وأكتشفت خلال التجربة أن السينما لها أبعاد كثيرة، وهذا الفيلم يعد أول تجربة سينمائية لي.

وتابعت مريم: هناك تشابه بيني وبين شخصية سنووايت في الفيلم أننا لدينا هدف محدد نسعى للوصول إليه، فنحن سيدات مصريات لدينا أهداف ولا يهمهم الظروف .

وأكدت مريم أن السينما العربية كانت تقدم الشخص قصير القامة وكأنه مادة للسخرية والضحك، والحقيقة أن هذا الأمر أدى إلى أن الأشخاص العادية أصبحوا يتنمرون علينا ويرون أن هذا أمر طبيعي، ولكن ما حدث خلال فيلم سنووايت عظيم، حيث إنه قدم هذه المرأة قصيرة القامة أنها امرأة قوية لديها أهداف ولها مشاعر، ومن خلال الفيلم استطعنا توصيل رسالة أن الأشخاص قصار القامة ليسوا مثالاً للسخرية.

فيلم "سنووايت" المصرى شارك فى مهرجان البحر الأحمر السينمائى الدولى، وهو الأول عالميًا الذى يقدم فتاة قصيرة القامة فى دور البطولة، ليعرض قصة حب تعيشها البطلة ويسلط الضوء على التحديات التى يواجهها قصار القامة فى الحياة اليومية، يعالج الفيلم قضية اجتماعية هامة فى المجتمعات العربية.

وقد نال الفيلم تقديرًا دوليًا واسعًا، حيث فاز فى 2020 بجائزة صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) وجائزة الجمعية الدولية للمواهب السينمائية الصاعدة (IEFTA) فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، وتم اختياره للمشاركة فى برنامج "American Film Showcase" ضمن مهرجان الجونة السينمائى فى 2019.

تدور أحداث الفيلم حول "إيمان"، الشابة المصرية قصيرة القامة التى تسعى لتحقيق حلمها بالحب والزواج مثل أى فتاة أخرى، لكنها تواجه صعوبات بسبب معايير الجمال التقليدية التى تفرضها الثقافة المحيطة، فى سعيها لتحقيق هذا الحلم، تلجأ إيمان إلى مواقع التعارف عبر الإنترنت لتعبّر عن نفسها بحرية بعيدًا عن القيود الاجتماعية اليومية، وفى الوقت نفسه، تكافح لمساعدة أختها فى إتمام زواجها.

الفيلم من إخراج تغريد أبو الحسن، ويجمع بين الدراما الخفيفة والأسلوب الواقعي. تجسد مريم شريف دور إيمان، ويشاركها فى البطولة محمد ممدوح فى دور عماد، ومحمد جمعة، وخالد سرحان، وصفوة، بالإضافة إلى ظهور مميز للفنان كريم فهمي.