شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق يبهر ستوديو "معكم" بأغنية "سحراني ليل ونهار" والان مع تفاصيل الخبر

أبهر النجم إيهاب توفيق، ستوديو برنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، بباقة من أشهر أغانيه ومنها "سحراني ليل ونهار"، و"الله عليك يا سيدي" وسط تفاعل كبير وتصفيق من الجمهور على موسيقى وكلمات الأغاني.

حل المطرب إيهاب توفيق، ضيفا على برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية مني الشاذلي، المذاع عبر شاشة قنوات «ON»، ويجيب إيهاب توفيق في الحلقة على العديد من الأسئلة التي تخص مشواره الفني الطويل، ويكشف ايضاً عن أسرار تخص أشهر أغانية وسط تفاعل الجمهور.

