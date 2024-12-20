شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب توفيق: كان هدفي أن أكون مُعيد في كلية تربية موسيقية ومفكرتش في الغناء والان مع تفاصيل الخبر

أكد المطرب إيهاب توفيق، أنه كان يحب الموسيقى، ولكن كل تفكيره في بداية حياته الدراسية ودخول كلية التربية الموسيقية أن يكون معيد في الكلية، وفكرة مطرب جاءت بعد ذلك، قائلا: "كنت بغني كويس، ومن الاوائل في الغناء والعزف على العود، والغناء الشرقي والغربي".

وأضاف إيهاب توفيق، خلال حواره ببرنامج "معكم"، مع الاعلامية منى الشاذلي، المذاع على قناة ON، أنه كان طالب شاطر في كل مجالات الغناء والطرب، ولكن لم يفكر أن يكون مطرب، وحدث تطور في إحدى حفلات نهاية العام الدراسي، وطلبت منه رئيسة القسم أن يغني لسيد درويش وغنى الأغنية، ونجحت جدا، وساعده البعض للسير في اتجاه الغناء.

وأشار إيهاب توفيق إلى أنه وقع عقد احتكار 7 سنوات مع شركة إنتاج، وعمل أول أغنية فيما بعد، وكانت "بحبك يا اسمراني"، وحدثت انطلاقه فنية بعدها.