وزير الخارجية الأميركية كشف عن مساعدة إضافية للسودان بقيمة 200 مليون دولار

أكّد وزير الخارجيّة الأميركيّة ​أنتوني بلينكن​ (Antony Blinken)، خلال اجتماع حول ​السودان​ لمجلس الأمن الدولي التّابع للأمم المتّحدة، إلى أنّ "الولايات المتّحدة الأميركيّة عملت كثيرًا مع الشّركاء، لتوفير المساعدة إلى السودان، ونحن اليوم نعلن عن مبلغ إضافي بنحو 200 مليون دولار" لمواجهة الأزمة الإنسانيّة هناك، ليرتفع بذلك إجمالي المساعدات الأميركيّة إلى 2,3 مليار دولار.

وكان قد حذّر برنامج الأغذية العالمي في وقت سابق اليوم، من أنّ السّودان قد يشهد أكبر مجاعة في التّاريخ الحديث، مع 1,7 مليون شخص في البلد إمّا يعانون الجوع أو هم معرّضون له. وبالإضافة إلى ذلك، يعاني نحو 26 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في البلد.

يُذكر أنّ منذ نيسان 2023، يشهد السودان حربًا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوّات الدّعم السّريع بقيادة محمد حمدان دقلو الملقّب بـ"حميدتي".