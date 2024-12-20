حايك: موقع رئاسة الجمهورية هو لكل لبنان ومن أقل البديهيات أن يُحترم تمثيل المسيحيين في الدولة اللبنانية

اشار نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك، الى أن "موقع رئاسة الجمهورية هو لكل لبنان ومن أقل البديهيات أن يُحترم تمثيل المسيحيين في الدولة اللبنانية، ولا يمكن أن يتم الاتفاق على اسم لم يوافق عليه الطرف المسيحي".

ولفت في حديث لقناة LBCI، الى أننا "نطلب احترام التمثيل المسيحي لرئاسة الجمهورية يجب أن نحترم أيضا الارادة السنية باختيار رئيس للحكومة". واوضح أن "علاقتنا مع السعودية جيدة جدا ونريد أفضل العلاقات مع سوريا الجديدة والشعب السوري هو الذي يقرر من يريد أن يمثله".

وذكر أن "هناك قنوات اتصال مفتوحة لتقريب وجهات النظر للوصول الى اسم للرئاسة وترشيح جعجع يلقى اعتراضا كبيرا من كتل وازنة لديها قدرة التعطيل".

واعتبر أننا "بحاجة للدعم السعودي والخليجي، ولكننا لا نقبل بأي تدخل ونريد رئيسا ينفذ اتفاق وقف اطلاق النار وأن يطبق الدستور وأن يكون لديه تمثيل مسيحي أو دعم من كتلة مسيحية".